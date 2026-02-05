NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Heritage Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 334,560 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 27,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 069,92 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,30 Prozent.

Der Marktwert von Heritage Financial betrug jüngst 900,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at