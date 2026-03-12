NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie Investoren gebracht.

Das Heritage Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 32,637 Heritage Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Heritage Financial-Papiere wären am 11.03.2026 823,76 USD wert, da der Schlussstand 25,24 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 17,62 Prozent verkleinert.

Heritage Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at