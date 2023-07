NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Heritage Financial-Investition eingebracht

Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie betrug an diesem Tag 19,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 504,796 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 469,96 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 26.07.2023 auf 18,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,30 Prozent verkleinert.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 635,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at