Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Langfristige Performance
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren angefallen
Die Heritage Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heritage Financial-Papier bei 28,43 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 351,741 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers auf 27,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 641,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,59 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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