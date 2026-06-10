NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: Hooker Furniture zahlt weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Hooker Furniture am 09.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,81 USD auszuschütten. Das kommt einer Verringerung der Hooker Furniture-Dividende um 11,96 Prozent gleich. Die Gesamtausschüttung von Hooker Furniture beziffert sich auf 8,77 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Hooker Furniture- Gesamtausschüttung um 10,96 Prozent gleich.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Hooker Furniture-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 12,28 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Hooker Furniture-Wertpapiers 6,07 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7,23 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Hooker Furniture via NASDAQ 1,70 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 51,99 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Hooker Furniture

Hooker Furniture-Hauptdaten

Hooker Furniture ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 130,311 Mio. USD. Hooker Furniture besitzt aktuell ein KGV von 0,00. 2026 setzte Hooker Furniture 278,140 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von -2,54 USD.

Redaktion finanzen.at