Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Frühes Investment
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hooker Furniture-Papier bei 10,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,166 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 188,94 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 08.09.2026 auf 12,90 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 18,89 Prozent gleich.
Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141,03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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