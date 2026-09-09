NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hooker Furniture-Papier bei 10,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,166 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 188,94 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 08.09.2026 auf 12,90 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 18,89 Prozent gleich.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at