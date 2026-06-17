NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.06.2025 wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,17 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,377 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 15,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 496,31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,63 Prozent.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at