Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Lohnende Hooker Furniture-Anlage?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 17.06.2025 wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,17 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,377 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 15,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 496,31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,63 Prozent.
Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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