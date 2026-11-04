NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 03.11.2026 167,55 USD wert, da der Schlussstand 15,23 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 67,55 Prozent.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 161,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at