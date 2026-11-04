Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 03.11.2026 167,55 USD wert, da der Schlussstand 15,23 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 67,55 Prozent.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 161,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hooker Furniture Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hooker Furniture Corp. 14,61 -5,44% Hooker Furniture Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen