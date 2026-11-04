Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Langfristige Anlage
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 03.11.2026 167,55 USD wert, da der Schlussstand 15,23 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 67,55 Prozent.
Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 161,83 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.
Analysen zu Hooker Furniture Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hooker Furniture Corp.
|14,61
|-5,44%