Hooker Furniture Aktie

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WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

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Frühe Investition 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Hooker Furniture-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investierten, hätten nun 1 089,325 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Hooker Furniture-Aktien wären am 06.10.2026 14 063,18 USD wert, da der Schlussstand 12,91 USD betrug. Damit wäre die Investition um 40,63 Prozent gestiegen.

Der Hooker Furniture-Wert an der Börse wurde auf 138,59 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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