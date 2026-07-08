NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag 22,12 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Hooker Furniture-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,208 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 15,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,89 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,61 Prozent verringert.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at