Hooker Furniture Aktie

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WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

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Profitable Hooker Furniture-Investition? 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag bei 22,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 437,063 Hooker Furniture-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 15,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 660,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,39 Prozent eingebüßt.

Hooker Furniture wurde am Markt mit 160,39 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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