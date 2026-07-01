NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hooker Furniture von vor 5 Jahren verloren

Die Hooker Furniture-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag bei 35,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,844 Hooker Furniture-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,71 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 30.06.2026 auf 17,83 USD belief. Mit einer Performance von -49,29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 182,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at