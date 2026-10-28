NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hooker Furniture gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 26,45 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 378,072 Hooker Furniture-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie auf 13,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 930,06 USD wert. Mit einer Performance von -50,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Hooker Furniture-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 139,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at