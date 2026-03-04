Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Langfristige Performance
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Hooker Furniture-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20,76 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,170 Hooker Furniture-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (13,48 USD), wäre die Investition nun 649,33 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,07 Prozent.
Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 151,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
