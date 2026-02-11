Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

Lukratives Hooker Furniture-Investment? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hooker Furniture-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,084 Hooker Furniture-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 433,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,62 Prozent verringert.

Hooker Furniture markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 152,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hooker Furniture Corp. 14,58 1,11% Hooker Furniture Corp.

