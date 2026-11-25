Vor 10 Jahren wurde das Hooker Furniture-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Hooker Furniture-Aktie an diesem Tag bei 26,95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 3,711 Hooker Furniture-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 52,91 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 24.11.2026 auf 14,26 USD belief. Mit einer Performance von -47,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 151,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at