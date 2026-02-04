NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hooker Furniture-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hooker Furniture-Aktie 21,13 USD wert. Bei einem Hooker Furniture-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,733 Hooker Furniture-Aktien. Die gehaltenen Hooker Furniture-Papiere wären am 03.02.2026 68,86 USD wert, da der Schlussstand 14,55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,14 Prozent verringert.

Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 145,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at