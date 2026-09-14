NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hub Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Hub Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hub Group-Anteile bei 20,00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Hub Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,001 Hub Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (36,04 USD), wäre die Investition nun 180,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 80,25 Prozent gestiegen.

Hub Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at