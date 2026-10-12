NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hub Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Hub Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Hub Group-Papier an diesem Tag bei 20,02 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Hub Group-Aktie investierten, hätten nun 49,963 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Hub Group-Papiere wären am 09.10.2026 1 287,03 USD wert, da der Schlussstand 25,76 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 28,70 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at