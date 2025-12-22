Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Rentable Hub Group-Anlage?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Hub Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Hub Group-Anteile an diesem Tag bei 40,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hub Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 245,761 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 766,77 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Anteils am 19.12.2025 auf 43,81 USD belief. Damit wäre die Investition 7,67 Prozent mehr wert.
Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,69 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
