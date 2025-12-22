NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Hub Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Hub Group-Anteile an diesem Tag bei 40,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hub Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 245,761 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 766,77 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Anteils am 19.12.2025 auf 43,81 USD belief. Damit wäre die Investition 7,67 Prozent mehr wert.

Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 2,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at