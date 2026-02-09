Hub Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hub Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hub Group-Papier 41,45 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 241,255 Hub Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 41,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 123,04 USD wert. Damit wäre die Investition 1,23 Prozent mehr wert.
Hub Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
