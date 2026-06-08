NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Hub Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,671 Hub Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 42,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 102,04 USD wert. Mit einer Performance von +10,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich jüngst auf 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at