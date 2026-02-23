Hub Group Aktie

Hub Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

Hub Group-Performance im Blick 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Hub Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.02.2021 wurde das Hub Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,12 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,562 Hub Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (43,27 USD), wäre die Investition nun 1 538,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,88 Prozent angezogen.

Insgesamt war Hub Group zuletzt 2,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

