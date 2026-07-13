Hub Group Aktie

Hub Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Hub Group-Investment im Blick 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,22 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,010 Anteilen. Die gehaltenen Hub Group-Papiere wären am 10.07.2026 139,07 USD wert, da der Schlussstand 46,20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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