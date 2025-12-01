Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Frühe Investition
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hub Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Hub Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hub Group-Aktie betrug an diesem Tag 27,51 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 363,570 Hub Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 022,90 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 28.11.2025 auf 38,57 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,23 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hub Group Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Hub Group Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hub Group Inc.
|39,79
|3,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.