NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hub Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Hub Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hub Group-Aktie betrug an diesem Tag 27,51 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 363,570 Hub Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 022,90 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 28.11.2025 auf 38,57 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at