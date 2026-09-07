Hub Group Aktie

Hub Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Hub Group-Investment? 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hub Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Hub Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hub Group-Aktie an diesem Tag 34,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 286,246 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 10 499,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,68 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 499,50 USD entspricht einer Performance von +4,99 Prozent.

Hub Group war somit zuletzt am Markt 2,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hub Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hub Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hub Group Inc. 36,68 0,38% Hub Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:53 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen