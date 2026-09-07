NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hub Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Hub Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hub Group-Aktie an diesem Tag 34,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 286,246 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 10 499,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,68 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 499,50 USD entspricht einer Performance von +4,99 Prozent.

Hub Group war somit zuletzt am Markt 2,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at