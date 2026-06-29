Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Hub Group-Anlage unter der Lupe
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hub Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Hub Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hub Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,351 Hub Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 43,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 284,12 USD wert. Damit wäre die Investition 28,41 Prozent mehr wert.
Hub Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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