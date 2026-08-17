Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Langfristige Performance
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hub Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Hub Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,44 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 489,237 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 716,24 USD wert. Mit einer Performance von +97,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Hub Group jüngst 2,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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