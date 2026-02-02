Hub Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hub Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 02.02.2016 wurde das Hub Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hub Group-Aktie bei 14,95 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,912 Hub Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 183,67 USD, da sich der Wert einer Hub Group-Aktie am 30.01.2026 auf 47,58 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 183,67 USD entspricht einer Performance von +218,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hub Group bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
