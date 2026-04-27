NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hub Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Hub Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Hub Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hub Group-Aktie bei 20,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,628 Hub Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 129,03 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 24.04.2026 auf 42,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at