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Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Rentable Hub Group-Anlage? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hub Group von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hub Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hub Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hub Group-Papier an diesem Tag bei 37,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,695 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 42,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15,58 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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