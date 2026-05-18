Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Rentable Hub Group-Investition?
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hub Group von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hub Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hub Group-Papier an diesem Tag bei 36,43 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,452 Hub Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 37,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 025,32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2,53 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich jüngst auf 2,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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