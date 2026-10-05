Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Rentable Hub Group-Investition? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hub Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,41 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,824 Hub Group-Aktien. Die gehaltenen Hub Group-Anteile wären am 02.10.2026 84,08 USD wert, da der Schlussstand 29,77 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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