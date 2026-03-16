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Hub Group Aktie

Hub Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Performance im Blick 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hub Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Hub Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Hub Group-Anteile bei 42,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hub Group-Aktie investiert, befänden sich nun 23,655 Hub Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 34,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 811,35 USD wert. Mit einer Performance von -18,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Hub Group betrug jüngst 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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