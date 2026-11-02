Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Profitables Hub Group-Investment?
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,17 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,894 Hub Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 664,92 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Anteils am 30.10.2026 auf 26,71 USD belief. Mit einer Performance von -33,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Hub Group wurde am Markt mit 1,64 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hub Group Inc.
Analysen zu Hub Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hub Group Inc.
|27,54
|3,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.