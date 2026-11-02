Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Profitables Hub Group-Investment? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hub Group gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,17 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,894 Hub Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 664,92 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Anteils am 30.10.2026 auf 26,71 USD belief. Mit einer Performance von -33,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Hub Group wurde am Markt mit 1,64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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