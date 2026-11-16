Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Lohnendes Hub Group-Investment? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Hub Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Hub Group-Aktie letztlich bei 35,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,814 Hub Group-Aktien. Die gehaltenen Hub Group-Aktien wären am 13.11.2026 69,22 USD wert, da der Schlussstand 24,60 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,78 Prozent eingebüßt.

Der Hub Group-Wert an der Börse wurde auf 1,50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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