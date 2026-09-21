Hub Group Aktie

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WKN: 899799 / ISIN: US4433201062

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Performance unter der Lupe 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hub Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hub Group-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Hub Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Hub Group-Aktie letztlich bei 35,64 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hat, hat nun 28,058 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (32,72 USD), wäre das Investment nun 918,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,19 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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