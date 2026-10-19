Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
|Hub Group-Investition im Blick
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hub Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hub Group-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 273,898 Hub Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 26,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 239,11 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 239,11 USD entspricht einer negativen Performance von 27,61 Prozent.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 1,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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