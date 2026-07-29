NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huntington Bancshares-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Huntington Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 9,50 USD. Bei einem Huntington Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 052,632 Huntington Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 210,53 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 28.07.2026 auf 17,30 USD belief. Damit wäre die Investition um 82,11 Prozent gestiegen.

Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at