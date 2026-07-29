Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Huntington Bancshares-Investmentbeispiel
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Huntington Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huntington Bancshares-Papier bei 9,50 USD. Bei einem Huntington Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 052,632 Huntington Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 210,53 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 28.07.2026 auf 17,30 USD belief. Damit wäre die Investition um 82,11 Prozent gestiegen.
Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!