Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Langfristige Anlage
|
03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Huntington Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,653 Huntington Bancshares-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,66 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 02.06.2026 auf 16,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,66 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Huntington Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 32,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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