NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.06.2023 wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 915,751 Huntington Bancshares-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 860,81 USD, da sich der Wert einer Huntington Bancshares-Aktie am 16.06.2026 auf 17,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,61 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 34,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at