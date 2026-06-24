NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Huntington Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 14,22 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,032 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,36 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 23.06.2026 auf 17,40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,36 Prozent gesteigert.

Huntington Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at