NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Huntington Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 13,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,675 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 16,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 30,39 Prozent.

Der Huntington Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 26,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at