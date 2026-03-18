NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,76 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 67,751 Huntington Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 15,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 042,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,27 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Huntington Bancshares zuletzt 31,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at