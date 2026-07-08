NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 572,082 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 18,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 303,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,03 Prozent.

Huntington Bancshares wurde am Markt mit 36,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at