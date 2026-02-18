NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Die Huntington Bancshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,89 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,921 Huntington Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,43 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 17.02.2026 auf 17,47 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,43 Prozent vermehrt.

Huntington Bancshares war somit zuletzt am Markt 27,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at