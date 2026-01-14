Huntington Bancshares Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 9,85 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Huntington Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 101,523 Huntington Bancshares-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 776,65 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 13.01.2026 auf 17,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 28,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
