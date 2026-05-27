NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Huntington Bancshares-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,81 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 632,511 Huntington Bancshares-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 158,13 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 26.05.2026 auf 16,06 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,58 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich jüngst auf 32,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at