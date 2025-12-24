Huntington Bancshares Aktie

Huntington Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Huntington Bancshares-Performance im Blick 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huntington Bancshares-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 16,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 607,533 Huntington Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 771,57 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 23.12.2025 auf 17,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,72 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Huntington Bancshares betrug jüngst 28,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huntington Bancshares Inc.mehr Nachrichten