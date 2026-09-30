NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Huntington Bancshares-Investment verlieren können.

Am 30.09.2025 wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Huntington Bancshares-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 579,039 Huntington Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 8 841,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,27 USD belief. Mit einer Performance von -11,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 30,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at