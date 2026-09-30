Huntington Bancshares Aktie

Huntington Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867622 / ISIN: US4461501045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Huntington Bancshares-Investition? 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Huntington Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Huntington Bancshares-Investment verlieren können.

Am 30.09.2025 wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Huntington Bancshares-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 579,039 Huntington Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 8 841,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,27 USD belief. Mit einer Performance von -11,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 30,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huntington Bancshares Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Huntington Bancshares Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huntington Bancshares Inc. 13,60 0,85% Huntington Bancshares Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:16 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen